Barcellona, la difesa l’ARMA IN PIU’ di Flick: il fuorigioco funziona alla perfezione (Di lunedì 7 ottobre 2024) Barcellona, la nuova arma in più della squadra di Flick in difesa è il fuorigioco: già annullati 7 gol agli avversari Il Barcellona di Hans Flick nella Liga viaggia con un ruolino di 8 vittorie e una sconfitta e guida la classifica a +3 dal Real Madrid. In Champions League, dopo la sconfitta di misura Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 7 ottobre 2024), la nuova arma in più della squadra diinè il: già annullati 7 gol agli avversari Ildi Hansnella Liga viaggia con un ruolino di 8 vittorie e una sconfitta e guida la classifica a +3 dal Real Madrid. In Champions League, dopo la sconfitta di misura

Calcionews24.com - Barcellona, la difesa l’ARMA IN PIU’ di Flick: il fuorigioco funziona alla perfezione

Barcellona, Flick: “Fantastico vincere così, Lewandowski? Il migliore in area” - È il migliore davanti alla porta, in area. Quello che fa è fantastico. The post Barcellona, Flick: “Fantastico vincere così, Lewandowski? Il migliore in area” appeared first on SportFace. Apprezzo molto quello che ha fatto la squadra nel primo tempo”. Ha avuto una disputa con i suoi avversari , ... (Leggi la notizia)

Barcellona, Flick su Szczesny: “Voleva smettere, ma è in ottima forma” - L’allenatore ha parlato di Szczesny, ex Juventus arrivato tra i blaugrana dopo aver annunciato il ritiro: “Diceva di voler terminare la carriera, ma è in ottima forma. Quando ho parlato con lui, sono rimasto colpito: è una persona simpatica e mi ha detto che mi raggiungerà non appena ne avrò ... (Leggi la notizia)

Barcellona, Flick RITROVA de Jong: «Il suo RITORNO è motivo di GIOIA per tutti» - Queste le dichiarazioni del tecnico tedesco sull’ex Ajax, riportate da Fabrizio Romano. Hansi Flick ha commentato il RITORNO di Frenkie de Jong dopo l’infortunio. Ecco le sue parole Hansi Flick, allenatore del Barcellona, è intervenuto per commentare il rientro dall’infortunio da parte di Frenkie ... (Leggi la notizia)