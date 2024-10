Quotidiano.net - Arriva la cometa del secolo: quando e come vederla

(Di lunedì 7 ottobre 2024) Gli esperti e gli appassionati di astronomia sono in fibrillazione per l’arrivo dellaC/2023 A3 Tsuchinshan-Atlas, un oggetto celeste particolarmente luminoso scoperto all’inizio del 2023 grazie a due telescopi che ne hanno ispirato il nome. Momenti clou Il vero spettacolo, però, è atteso per i primi di ottobre,lasi avvicinerà alla Terra. Il suo picco di luminosità, che potrebbe superare molte stelle e avvicinarsi a quello del pianeta Venere, è previsto per il 9 ottobre, con condizioni di visibilità che miglioreranno nei giorni successivi.