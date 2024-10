Antonio Conte al comando del Napoli: pieni poteri e spogliatoio inviolabile (Di lunedì 7 ottobre 2024) De Laurentiis affida al tecnico Antonio Conte la gestione totale della squadra, segnando una svolta storica dopo una stagione deludente. Una nuova era è iniziata in casa Napoli. Aurelio De Laurentiis ha ufficialmente ceduto i poteri a Antonio Conte, rendendolo il primo allenatore-manager italiano nel club, seguendo il modello anglosassone. Questa decisione segna un cambiamento radicale nella gestione della squadra, trasformando lo spogliatoio in una zona inviolabile per chiunque non faccia parte della cerchia ristretta di Conte. Secondo quanto riportato da Antonio Corbo su Repubblica, il 27 giugno scorso, durante una presentazione a Palazzo Reale, Conte ha già delineato il suo piano per il futuro del Napoli. De Laurentiis, visibilmente fiducioso, ha affidato il club a un allenatore con un palmarès di successi notevole, avendo vinto titoli con Juventus, Inter e Chelsea. Leggi tutta la notizia su Napolipiu.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) De Laurentiis affida al tecnicola gestione totale della squadra, segnando una svolta storica dopo una stagione deludente. Una nuova era è iniziata in casa. Aurelio De Laurentiis ha ufficialmente ceduto i, rendendolo il primo allenatore-manager italiano nel club, seguendo il modello anglosassone. Questa decisione segna un cambiamento radicale nella gestione della squadra, trasformando loin una zonaper chiunque non faccia parte della cerchia ristretta di. Secondo quanto riportato daCorbo su Repubblica, il 27 giugno scorso, durante una presentazione a Palazzo Reale,ha già delineato il suo piano per il futuro del. De Laurentiis, visibilmente fiducioso, ha affidato il club a un allenatore con un palmarès di successi notevole, avendo vinto titoli con Juventus, Inter e Chelsea.

