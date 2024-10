Al parco dei Renai arriva l'Oktoberfest (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nei weekend del 17-20, 24-27 ottobre e dal 31 ottobre al 2 novembre 2024 arriva al parco dei Renai la prima edizione dell'Oktoberfest. Un evento per ricordare l'atmosfera della mitica festa della birra di Monaco di Baviera. Troverete tanti tipi di birra artigianale, street food e musica dal vivo Firenzetoday.it - Al parco dei Renai arriva l'Oktoberfest Leggi tutta la notizia su Firenzetoday.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) Nei weekend del 17-20, 24-27 ottobre e dal 31 ottobre al 2 novembre 2024aldeila prima edizione dell'. Un evento per ricordare l'atmosfera della mitica festa della birra di Monaco di Baviera. Troverete tanti tipi di birra artigianale, street food e musica dal vivo

Signa : paura per un incendio al Parco dei Renai. In anzione anche l’elicottero Drago - Tanta paura oggi, 18 agosto 2024, a Signa (Firenze) L'articolo Signa: paura per un incendio al Parco dei Renai. In anzione anche l’elicottero Drago proviene da Firenze Post. . (Firenzepost.it)

Parco dei Renai - vasto incendio di sterpaglie. Al lavoro anche l’elicottero Drago - 00 nel comune di Signa in Via Argine Strada presso il Parco dei Renai, per un vasto incendio di sterpaglie. E’ richiesto l'intervento dell'elicottero Drago del reparto volo di Arezzo e 3 squadre. . Sul posto anche squadre AIB della Regione Toscana. Firenze, 17 agosto 2024 – I Vigili del fuoco ... (Lanazione.it)

Firenze - il parco dei Renai porta il mare in città anche a Ferragosto - Non solo un centro di divertimento, ma anche un presidio sociale per chi rimane in città e può trovare un luogo dove divertirsi e stare nella natura». Per andare sul classico, l’ormai tradizionale parco di giochi gonfiabili è pronto ad accogliere i bambini (340/9932600 alfredo@dacor. Ce n'è per ... (Lanazione.it)