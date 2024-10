Al Pacino: “Sono quasi morto di covid, il cuore si è fermato” (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Al Pacino ha sfiorato la morte, se n’è ‘andato’ per qualche secondo. Poi, racconta, è tornato. Nel suo libro di memorie in uscita, ‘Sonny Boy’, l’attore di ‘Scarface’ ha raccontato di aver contratto il covid durante la pandemia nel 2020 e di essere “tecnicamente morto”, prima della diffusione dei vaccini. La star hollywoodiana, 84 anni, ha ricordato come il suo cuore si sia fermato per qualche minuto: “Il mio cuore ha smesso di battere, non avevo più polso. Nel giro di pochi minuti Sono accorsi paramedici e medici, che indossavano tute spaziali, sembravano degli astronauti”. Pacino ha pensato che quelli fossero gli ultimi istanti della sua vita ma “non ho visto la luce bianca, non c’era nulla dall’altra parte”. Al New York Times e a People, ricordando il periodo drammatico, l’attore ha raccontato essersi sentito “stranamente non bene”. Leggi tutta la notizia su Dailyshowmagazine.com (Di lunedì 7 ottobre 2024) (Adnkronos) – Alha sfiorato la morte, se n’è ‘andato’ per qualche secondo. Poi, racconta, è tornato. Nel suo libro di memorie in uscita, ‘Sonny Boy’, l’attore di ‘Scarface’ ha raccontato di aver contratto ildurante la pandemia nel 2020 e di essere “tecnicamente”, prima della diffusione dei vaccini. La star hollywoodiana, 84 anni, ha ricordato come il suosi siaper qualche minuto: “Il mioha smesso di battere, non avevo più polso. Nel giro di pochi minutiaccorsi paramedici e medici, che indossavano tute spaziali, sembravano degli astronauti”.ha pensato che quelli fossero gli ultimi istanti della sua vita ma “non ho visto la luce bianca, non c’era nulla dall’altra parte”. Al New York Times e a People, ricordando il periodo drammatico, l’attore ha raccontato essersi sentito “stranamente non bene”.

