Secoloditalia.it - Al grido di Intifada, collettivi in piazza a Roma anche domani con un corteo non autorizzato. Massima allerta

Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024) La miccia è sempre accesa, la minaccia perennemente in atto: l’odio antisemita, tutt’altro che strisciante, dilaga in questi ore più che mai, dalla capitale in su e in giù. Aldiincon unnon. E i dispositivi di sicurezza non allentano le maglie, soprattutto a, dove peril collettivo universitario Zaum – che si definisce un movimento di protesta «anti sistema», «pro Palestina», «contro il patriarcato», per la difesa delle «soggettività femminilizzate e lgbtquia+» e di tante altre non meglio identificate «ingiustizie» – dall’occupazione universitaria alle proteste in, prosegue la sua marcia anti tutto.annunciano unnonperCosì, ha annunciato perunalle 17 a, dalla stazione della metro Laurentina.