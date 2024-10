A un anno dall'attacco del 7 ottobre, 8 film e serie tv per capire la guerra tra Israele e Palestina (Di lunedì 7 ottobre 2024) A un anno dal massacro che ha sconvolto il Medio Oriente, il conflitto tra Israele e Palestina continua senza tregua. Era il 7 ottobre 2023, una data che ha segnato una frattura profonda, non solo per il Medio Oriente, ma per il mondo intero. Da quel momento, la situazione è precipitata in una spirale di violenza che, ad oggi, sembra non avere fine. Negli anni, il complicarsi della geopolitica in Medio Oriente, accompagnato da una lunga serie di negoziati, trattati, tregue e accordi falliti, ha visto la settima arte raccontare in modo articolato la tragedia che coinvolge questi due popoli. Comprendere appieno ciò che sta accadendo non è facile, e prevedere gli scenari futuri lo è ancor meno. Tuttavia, alcuni film e serie TV hanno cercato di far luce sulla situazione, offrendo momenti di riflessione sull'assurdità di questa guerra (e di tutte le guerre). Panorama.it - A un anno dall'attacco del 7 ottobre, 8 film e serie tv per capire la guerra tra Israele e Palestina Leggi tutta la notizia su Panorama.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) A undal massacro che ha sconvolto il Medio Oriente, il conflitto tracontinua senza tregua. Era il 72023, una data che ha segnato una frattura profonda, non solo per il Medio Oriente, ma per il mondo intero. Da quel momento, la situazione è precipitata in una spirale di violenza che, ad oggi, sembra non avere fine. Negli anni, il complicarsi della geopolitica in Medio Oriente, accompagnato da una lungadi negoziati, trattati, tregue e accordi falliti, ha visto la settima arte raccontare in modo articolato la tragedia che coinvolge questi due popoli. Comprendere appieno ciò che sta accadendo non è facile, e prevedere gli scenari futuri lo è ancor meno. Tuttavia, alcuniTV hcercato di far luce sulla situazione, offrendo momenti di riflessione sull'assurdità di questa(e di tutte le guerre).

