Ilrestodelcarlino.it - A Rimini per il festival del fumetto, viene molestata. Un 18enne rischia il processo

(Di lunedì 7 ottobre 2024), 7 ottobre 2024 – Un giovane di 18 anni, originario della Tunisia e residente nel Bolognese,di dover affrontare ilper aver molestato una donna torinese di 30 anni che il 21 luglio scorso si trovava in città per partecipare acomix. I fatti erano avvenuti durante ildele dell’animazione, che ogni estate richiama amigliaia e migliaia di appassionati di cosplay. L’aggressione Quel giorno la donna si trovava, in compagnia di un’amica, nei pressi della macchina fotografica di piazzale Fellini. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il tunisino si sarebbe avvicinato alle sue spalle e avrebbe allungato le mani per palpeggiarle il fondoschiena. Immediata era stata la reazione della malcapitata, che aveva incominciato ad urlare richiamando l’attenzione delle persone che si trovavano intorno a lei.