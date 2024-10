7 ottobre, sfregiato il murale della Statale di Milano per le vittime di Hamas (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'artista aleXsandro Palombo ha realizzato un murale in ricordo dei giovani trucidati da Hamas il 7 ottobre 2023 ma i pro Pal dell'università Statale non hanno perso tempo a sfregiarlo Ilgiornale.it - 7 ottobre, sfregiato il murale della Statale di Milano per le vittime di Hamas Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 7 ottobre 2024) L'artista aleXsandro Palombo ha realizzato unin ricordo dei giovani trucidati dail 72023 ma i pro Pal dell'universitànon hanno perso tempo a sfregiarlo

