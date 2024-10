7 ottobre, in un anno uccisi 128 giornalisti (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dall'inizio della guerra nella Striscia di Gaza, almeno 128 giornalisti e operatori dei media, tutti tranne cinque cittadini palestinesi, sono stati uccisi. Lo scrive nel suo sito web il Committee to Protect Journalists (Cpj), precisando che si tratta di più di quanti ne siano morti nel corso di qualsiasi anno da quando lo stesso Cpj ha iniziato a documentare l'uccisione di giornalisti nel 1992. "Tutte le uccisioni, tranne due, sono state compiute dalle forze israeliane", scrive il Cpj, aggiungendo di aver "scoperto che almeno cinque giornalisti sono stati specificamente presi di mira da Israele per il loro lavoro". Il Cpj sta inoltre indagando su almeno altri 10 casi di presunti attacchi deliberati. Il Cpj - un'organizzazione indipendente, con sede a New York. Quotidiano.net - 7 ottobre, in un anno uccisi 128 giornalisti Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 7 ottobre 2024) Dall'inizio della guerra nella Striscia di Gaza, almeno 128e operatori dei media, tutti tranne cinque cittadini palestinesi, sono stati. Lo scrive nel suo sito web il Committee to Protect Journalists (Cpj), precisando che si tratta di più di quanti ne siano morti nel corso di qualsiasida quando lo stesso Cpj ha iniziato a documentare l'one dinel 1992. "Tutte leoni, tranne due, sono state compiute dalle forze israeliane", scrive il Cpj, aggiungendo di aver "scoperto che almeno cinquesono stati specificamente presi di mira da Israele per il loro lavoro". Il Cpj sta inoltre indagando su almeno altri 10 casi di presunti attacchi deliberati. Il Cpj - un'organizzazione indipendente, con sede a New York.

