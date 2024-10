Gqitalia.it - 5 atleti inarrestabili interpretano la nuova collezione di Under Armour

Leggi tutta la notizia su Gqitalia.it

(Di lunedì 7 ottobre 2024)continua a trovare soluzioni innovative per glida indossare 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non solo in campo. Lo fa con una, Unstoppable, appena presentata a Londra, nell'iconica location di Hoxton Docks, riunendo alcuni dei suoipiù attenti allo stile, tra cui Anthony Joshua (due volte campione dei pesi massimi di boxe), Maro Itoje (Saracens & England Rugby), Eddie Nketiah (Crystal Palace FC), Emily Fox (Arsenal FC & USA) ed Erika Lempek (UA Next). Dopo la sfilata glihanno partecipato a una tavola rotonda, parlando a lungo di sportswear, vita londinese, aspirazioni e self improvement. “Siamo giovani, siamo freschi e abbiamo ancora quel fuoco nella pancia.