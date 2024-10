Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 6 ottobre 2024 (Di domenica 6 ottobre 2024) Zona Bianca, le anticipazioni e gli ospiti della puntata del 6 ottobre 2024 Questa sera, domenica 6 ottobre 2024, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda Zona Bianca, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono le anticipazioni e gli ospiti della puntata di oggi, 6 ottobre 2024, di Zona Bianca? Scopriamoli insieme. anticipazioni e ospiti Giuseppe Brindisi si occupa del drammatico caso di infanticidio a Traversetolo, evidenziando come Chiara Petrolini possa aver agito senza complici. Allo stesso modo, viene riportata la confessione di un diciassettenne a Viadana, responsabile dell’omicidio di Maria Campai. (Di domenica 6 ottobre 2024), lee glidel 6Questa sera, domenica 6, su Rete 4 in prima serata dalle ore 21,20 va in onda, il talk condotto da Giuseppe Brindisi. Un programma di attualità e approfondimento, realizzato in collaborazione tra Videonews e Tg4. Ma quali sono lee glidi oggi, 6, di? Scopriamoli insieme.Giuseppe Brindisi si occupa del drammatico caso di infanticidio a Traversetolo, evidenziando come Chiara Petrolini possa aver agito senza complici. Allo stesso modo, viene riportata la confessione di un diciassettenne a Viadana, responsabile dell’omicidio di Maria Campai. (Tpi)

