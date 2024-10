Zenga spiega: «Inter diversa tra Italia ed Europa. Un motivo c’è!» (Di domenica 6 ottobre 2024) L’ex nerazzurro Walter Zenga analizza le ultime partite dell’Inter, cercando una risposta ai tanti gol subiti dalla difesa. La spiegazione dell’ex portiere, ospite dello studio di Sky Sport 24. DIFFERENZE – Al termine di Inter-Torino Walter Zenga si sofferma sui numeri dell’Inter che più fanno discutere: quelli dei gol subiti (ben nove, finora). L’ex portiere nerazzurro, nonché attuale opinionista di Sky Sport 24, dichiara in merito «Zero gol subiti in casa del Manchester City, due in trasferta ad Udine, zero contro lo Stella Rossa e due questa sera contro il Torino. Quindi c’è una differenze tra Champions League e campionato Italiano, è una casualità? Con la Stella Rossa in casa ci può stare, ma in casa del Manchester City è un dato di fatto». (Di domenica 6 ottobre 2024) L’ex nerazzurro Walteranalizza le ultime partite dell’, cercando una risposta ai tanti gol subiti dalla difesa. Lazione dell’ex portiere, ospite dello studio di Sky Sport 24. DIFFERENZE – Al termine di-Torino Waltersi sofferma sui numeri dell’che più fanno discutere: quelli dei gol subiti (ben nove, finora). L’ex portiere nerazzurro, nonché attuale opinionista di Sky Sport 24, dichiara in merito «Zero gol subiti in casa del Manchester City, due in trasferta ad Udine, zero contro lo Stella Rossa e due questa sera contro il Torino. Quindi c’è una differenze tra Champions League e campionatono, è una casualità? Con la Stella Rossa in casa ci può stare, ma in casa del Manchester City è un dato di fatto». (Inter-news)

Zenga: «Turnover Inter? Adesso è semplice per Inzaghi: due motivi» - Zenga, ospite negli studi di Sky Sport, parla del turnover di Inzaghi e della gestione della rosa. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto ... (Inter-news)

Zenga: «Turnover Inter? Adesso è semplice per Inzaghi: due motivi» - Zenga, ospite negli studi di Sky Sport, parla del turnover di Inzaghi e della gestione della rosa. Di seguito le sue dichiarazioni RISULTATI NON VERITIERI – L’Inter affronta a San Siro un Torino in ottima salute, nonostante gli ultimi risultano siano stati negativi come sottolineato da Walter ... (Inter-news)

UFFICIALE – Zenga approda al Siracusa: nuovo ruolo per l’ex Inter! - nuovo ruolo – Grandi novità per l’ex portiere dell’Inter Walter Zenga, che oggi apre un nuovo capitolo della sua carriera calcistica. Da qualche giorno era nell’aria la notizia, che è stata da poco ufficializzata, insieme al resto dei dettagli. Leggenda del calcio italiano e mondiale, già ... (Inter-news)