VIDEO/ Benevento spuntato a Messina, rivedi gli highlights dello 0-0 del 'Franco Scoglio' (Di domenica 6 ottobre 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Non è bastata al Benevento una buona prova per portare a casa l'intera posta in palio dalla trasferta di Messina. I giallorossi di mister Auteri hanno creato tante occasioni importanti colpendo anche un palo con Simonetti, ma anche la compagine siciliana è andata vicina al vantaggio con due legni. Lo 0-0 ha permesso al Benevento di agguantare in vetta Picerno e Monopoli, ma nelle zone alte la classifica è molto corta. Le fasi salienti del match fornite dal canale ufficiale della Serie C Now. L'articolo VIDEO/ Benevento spuntato a Messina, rivedi gli highlights dello 0-0 del 'Franco Scoglio' proviene da Anteprima24.it.

Anteprima24 - VIDEO Benevento spuntato a Messina rivedi gli highlights dello 0-0 del ‘Franco Scoglio’

Messina-Benevento, l’analisi di Borello: “Gare come questo vanno sbloccate subito per indirizzarle” - Sono le prime gare, in casa abbiamo tanti stimoli, c’è un ottimo campo e il supporto del nostro pubblico, poi fuori casa bisogna adattarsi. PUNTI – “Se la sblocchi subito diventa un’altra gara. Era alla nostra portata. Se punti al vertice queste sfide vanno vinte. . Dopo Catania ho avuto questo ... (Anteprima24)

Messina-Benevento, le parole di Auteri: “Abbiamo creato tanto, sono due punti persi” - PRESTAZIONE – “La squadra ha fatto la gara che doveva fare. Fuori casa e in casa abbiamo una personalità diversa. Siamo stati meno continui rispetto ai primi 45’. Non siamo capaci di speculare sugli altri”. A conti fatti i siciliani nella ripresa avrebbe anche potuto conquistare i tre punti avendo ... (Anteprima24)

Krapikas: “Potevamo fare di più. Parlo con i compagni, così resto concentrato” - Esordio casalingo positivo per il portiere Titas Krapikas, che ha risposto presente contro il Benevento, in una sfida segnata da ben quattro legni, tre colpiti dal Messina. “Alla fine lo 0-0 è un buon ...(messinasportiva)