Uomini e Donne | Claudia Dionigi fa una rivelazione inedita sulla nozze di Teresa Langella

(Di domenica 6 ottobre 2024), ex corteggiatrice di, ha recentemente condiviso alcune emozioni riguardo al matrimonio dell’amicaha raccontato di aver inviato un messaggio apoco prima delle sueper augurarle tanta felicità, svelando di essere stata profondamente colpita dal suo matrimonio con Andrea Dal Corso. Nel frattempo,e il suo compagno Lorenzo Riccardi sono impegnati nei preparativi per il loro grande giorno, previsto per fine novembre. L’ex corteggiatrice ha parlato delle difficoltà della vita da genitori, ma anche della gioia di aver creato una famiglia. Tuttavia,ha sottolineato l’importanza di non trascurare la coppia, specialmente dopo la nascita della piccola Maria Vittoria. (Anticipazionitv)