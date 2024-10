Una “mini-Luna” per la Terra. L’asteroide 2024 PT5 in orbita ci accompagna fino a novembre (Di domenica 6 ottobre 2024) Dal 29 settembre scorso, la Terra ha un “nuovo compagno” celeste: un piccolo asteroide noto come 2024 PT5, che viaggia parallelamente al nostro pianeta per poco più di cinquanta giorni. Non si tratta di una seconda Luna vera e propria, ma piuttosto di un satellite temporaneo che accompagnerà la Terra in un tratto della sua orbita attorno al Sole fino al 25 novembre. Scoperto il 7 agosto 2024 grazie all’osservatorio Atlas, L’asteroide 2024 PT5 è un oggetto celeste di circa 10 metri di diametro. Diversamente dalla Luna, che ha un diametro di 3.475 chilometri, 2024 PT5 è minuscolo, con dimensioni di appena 11 metri, il che lo rende oltre 308.000 volte più piccolo del nostro satellite naturale. (Di domenica 6 ottobre 2024) Dal 29 settembre scorso, laha un “nuovo compagno” celeste: un piccolo asteroide noto comePT5, che viaggia parallelamente al nostro pianeta per poco più di cinquanta giorni. Non si tratta di una secondavera e propria, ma piuttosto di un satellite temporaneo che accompagnerà lain un tratto della suaattorno al Soleal 25. Scoperto il 7 agostograzie all’osservatorio Atlas,PT5 è un oggetto celeste di circa 10 metri di diametro. Diversamente dalla, che ha un diametro di 3.475 chilometri,PT5 è minuscolo, con dimensioni di appena 11 metri, il che lo rende oltre 308.000 volte più piccolo del nostro satellite naturale. (Formiche)

