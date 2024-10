Ucraina: media, 'incendio in scuola militare Mosca, forse causato da attacco droni' (Di domenica 6 ottobre 2024) Mosca, 6 ott. (Adnkronos) - "Un incendio è scoppiato a Kuzminky, probabilmente dopo un attacco di droni alla scuola superiore di comando militare di Mosca. Nelle vicinanze si trovano un poligono di tiro e un distributore di benzina". Lo riferisce il canale Telegram russo Sota. Residenti locali raccontano che "si sono sentiti esplosioni e suoni simili a spari, ma per poco tempo". Il ministero della Difesa dell'Ucraina non ha commentato la notizia. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ott. (Adnkronos) - "Unè scoppiato a Kuzminky, probabilmente dopo undiallasuperiore di comandodi. Nelle vicinanze si trovano un poligono di tiro e un distributore di benzina". Lo riferisce il canale Telegram russo Sota. Residenti locali raccontano che "si sono sentiti esplosioni e suoni simili a spari, ma per poco tempo". Il ministero della Difesa dell'non ha commentato la notizia. (Liberoquotidiano)

L’enorme incendio nella centrale di Zaporizhia, scambio di accuse Kiev-Mosca: “Negligenza o atto doloso” - Intanto Putin risponde a Zelensky: "Ucraina riceverà una degna risposta per la sua invasione". Continua a leggere . Kiev e Mosca si sono accusate a vicenda di essere responsabili dell'incendio divampato alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, il più grande impianto di questo tipo che si trova in ... (Fanpage)

Kiev e Mosca si accusano dell'incendio di Zaporizhzhia. In Russia evacuato il distretto di Belgorod - Russia e Ucraina si sono accusate a vicenda per un incendio alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, escludendo però che abbia provocato una perdita radioattiva. . L’impianto, il più grande di questo tipo in Europa, si trova in una delle regioni dell’Est dell’Ucraina occupata dalla Russia fin dai ... (Gazzettadelsud)

Incendio Zaporizhia, accuse Mosca-Kiev - Funzionari Aiea hanno parlato di "un sospetto attacco di un drone" a una delle due torri di raffreddamento. Dall'inizio della guerra l'impianto, la centrale nucleare più grande d'Europa, si trova in una situazione esplosiva. L'Aiea ha chiesto di porre fine a "questi attacchi irresponsabili che ... (Televideo.rai)