Traffico Roma del 06-10-2024 ore 09 | 30

(Di domenica 6 ottobre 2024) Luceverdedi nuovo Ben trovati dalla redazione un incidente non è ilin via di Boccea in prossimità di via di Selva Nera rallentamenti per incidente anche in Piazza Pio XI altrimenti 2020 incidente in via degli Eroi di Cefalonia insieme notizie di via di Mezzocammino è questa mattina dalle 9 alle 13 ora luogo la cardio Race previste una gara competitiva di 15 km e un amatoriale di 10 Partenza dal ippodromo di Capannelle la competizione percorrerà poi via Appia il parco degli acquedotti via Lemonia via Tuscolana per tornare all’ippodromo delle Capannelle possibili deviazioni linee bus di zona sempre questa mattina dalle 8:12 alla Cecchignola si svolgerà la terza edizione della corsa podistica Cecchignola di corsa possibili disagi in zona e a San Pietro alle ore 12 Papa Francesco Fisher alla fiera dell’angelus la benedizione Apostolica e fedeli possibili difficoltà di ... (Romadailynews)