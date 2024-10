Thiago Motta | Koopmeiners? Aveva dolore! L’Inter tra 21 giorni

(Di domenica 6 ottobre 2024)ha parlato della partita tra Juventus e Cagliari, finita 1-1. Il tecnico bianconero ha aggiornato poi sua tre settimane dal. AMAREZZA –, intervenuto su Dazn nel post partita di Juventus-Cagliari, ha commentato amaramente il pareggio contro la squadra sarda allenata da Davide Nicola: «Abbiamo fatto tutto noi oggi pomeriggio, poi hanno segnato questo rigore e con il rosso la partita è diventata molto difficile da vincere». Allo stesso tempo,ha aggiornato sulle condizioni di Teun, uscito alvallo: «? È uscito per un fastidio, si stava lamentando per une ora dobbiamo valutare per capire come sta». Il 27 il grande derby d’Italia tra Inter e Juventus. (Inter-news)