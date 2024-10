Talpa a FdI, fuga di notizie fa infuriare Meloni: “Alla fine mollerò per questo” (Di domenica 6 ottobre 2024) Durante il suo mandato la premier si è vista tradire più volte dagli eletti di FdI, che hanno in diverse occasioni consegnato Alla stampa informazioni private provenienti dalle chat con la premier. L'ultima riguarda la convocazione urgente a deputati e senatori in vista dell’elezione del nuovo giudice della Corte costituzionale. È caccia Alla Talpa L'articolo Talpa a FdI, fuga di notizie fa infuriare Meloni: “Alla fine mollerò per questo” proviene da Il Difforme. (Di domenica 6 ottobre 2024) Durante il suo mandato la premier si è vista tradire più volte dagli eletti di FdI, che hanno in diverse occasioni consegnatostampa informazioni private provenienti dalle chat con la premier. L'ultima riguarda la convocazione urgente a deputati e senatori in vista dell’elezione del nuovo giudice della Corte costituzionale. È cacciaL'articoloa FdI,difa: “per” proviene da Il Difforme. (Ildifforme)

