Striscia la notizia | Cristiano Militello a Overtime Festival 2024

(Di domenica 6 ottobre 2024) Ci sarà anche il simpaticissimo, inviato dila, a. Per lui un ritorno in grande stile alGiornalismo Sportivo, Racconto Sportivo ed Etica Sportiva. Stiamo parlando della prestigiosa kermesse dedicata allo sport, in programma nel centro storico di Macerata (nelle Marche) da mercoledì 9 ottobre a domenica 13 ottobre. Tanti gli ospiti illustri che parteciperanno alla manifestazione targata Pindaro Eventi, giunta alla sua 14^ edizione. Tra questi Pierluigi Pardo, Gianni Rivera, Lele Adani, Nicola Ventola, Antonio Cassano, Federico Buffa e tanti altri ancoraDILAILLUMINA ILGIORNALISMO SPORTIVOSabato pomeriggio, a partire dalle ore 18. (Danielebartocciblog)