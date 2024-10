Sport in tv oggi (domenica 6 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming (Di domenica 6 ottobre 2024) domenica 6 ottobre ci sarà tanto Sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Parigi-Tours e la Coppa Agostoni, la vela con l’America’s Cup femminile, i motori con MotoGP e Motocross, e tanto altro ancora. La 77ma Coppa Agostoni, prova di categoria 1.1, sarà la gara d’apertura del Trittico Lombardo 2024 di ciclismo su strada: partenza ed arrivo a Lissone, con un percorso lungo 166.7 km. Dopo un primo tratto di trasferimento di circa 21.7 km si entrerà in un circuito di 28 km da ripetere 4 volte, prima di affrontare l’ultimo tratto in linea di 33 km, che riporterà la carovana a Lissone. (Di domenica 6 ottobre 2024)ci sarà tantoda seguire in tv ed in: inil tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la Parigi-Tours e la Coppa Agostoni, la vela con l’America’s Cup femminile, i motori con MotoGP e Motocross, e tanto altro ancora. La 77ma Coppa Agostoni, prova di categoria 1.1, sarà la gara d’apertura del Trittico Lombardo 2024 di ciclismo su strada: partenza ed arrivo a Lissone, con un percorso lungo 166.7 km. Dopo un primo tratto di trasferimento di circa 21.7 km si entrerà in un circuito di 28 km da ripetere 4 volte, prima di affrontare l’ultimo tratto in linea di 33 km, che riporterà la carovana a Lissone. (Oasport)

Diretta Rai Sport, Domenica 6 Ottobre 2024: Primo Piano con Pallavolo Maschile Femminile e Ciclismo - . Da Settembre piccola grande rivoluzione nelle trasmissioni calcistiche della Rai e di Rai Sport. Il testimone di 90esimo del sabato lo raccoglie “La Domenica Sportiva”. Tre trasmissioni, tutte su rete generalista, Rai 2, per un racconto omogeneo e continuo. Si parte il sabato alle 23, un’ora di ... (Digital-news)

Esporte Clube Bahia-Flamengo (domenica 06 ottobre 2024 ore 00:00): formazioni ufficiali, quote, pronostici - Negli ultimi due […] InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici . Il Tricolor de Aço sta altalenando buone prestazioni interne a sconfitte, anche pesanti, subite lontano da casa. All’Arena Fonte Nova di Salvador de Bahia per la Ventinovesima Giornata del Campeonato Brasileiro, il Flamengo, ... (Infobetting)

Sporting Lisbona-Casa Pia (sabato 05 ottobre 2024 ore 21:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. Ultima fatica prima della sosta - Come era prevedibile, la partita di Eindhoven non è stata facile per lo Sporting: i biancoverdi hanno sofferto le offensive del PSV, hanno sprecato tanto davanti ma sono stati anche graziati diverse volte dagli olandesi, hanno perso un giocatore importante come Diomande per infortunio ma poi nel ... (Infobetting)