Sostituto Bremer Giuntoli fa chiarezza sulla strategia di mercato | e su Pogba e Vlahovic…

(Di domenica 6 ottobre 2024) Nel prepartita di Juventus-Cagliari, Cristianoè intervenuto ai microfoni di Dazn per rispondere ad alcune domande riguardanti il momento della Juventus dentro e fuori dal campo. Uno dei temi caldi dell’ultima settimana bianconera riguarda ildi Gleison, infortunatosi contro il Lipsia. Il calciatore ritornerà nella prossima stagione. La domanda che tutti i tifosi si fanno è la seguente: la Juventus interverrà subito, sondando ildegli svincolati, o aspetterà gennaio? “Ci dispiace per lui che è un grande calciatore, è chiaro che intanto il mister si dovrà arrangiare con i calciatori che ha che sono di valore e vediamo come reagirà la squadra. Poi a gennaio vedremo se ci saranno delle possibilità, è ancora tanto presto“, ha dichiarato. Per un giocatore che resta ai box ce n’è uno che potrebbe rientrare in anticipo. (Calcioweb.eu)