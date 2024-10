Solidarietà di Mattarella per gli agenti feriti (Di domenica 6 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella iera sera, si apprende, ha chiamato il Capo della Polizia per esprimere Solidarietà agli agenti feriti e apprezzamento per le forze di Polizia. (Di domenica 6 ottobre 2024) Il presidente della Repubblica Sergioiera sera, si apprende, ha chiamato il Capo della Polizia per esprimereaglie apprezzamento per le forze di Polizia. (Quotidiano)

Corteo pro Palestina, a Roma decine di agenti feriti: solidarietà di Mattarella al capo della polizia - Sono 4 le persone fermate di cui una in stato di arresto per essersi rese protagoniste di incidenti, oltre 200 allontanate prima della manifestazione di cui 51 con foglio di via poiché gravate da precedenti per reati contro l’ordine pubblico e 150 che, per non farsi identificare ai controlli, ... (Lapresse)

Clima: Mattarella, 'sfida che richiede collaborazione e solidarietà' - Berlino, 27 set. È evidente che una sfida di questo genere non può essere affrontata e vinta soltanto dai singoli Paesi, ma attraverso forti collaborazioni e solidarietà". . (Adnkronos) - La collaborazione tra Italia e Germania "abbraccia tanti settori, soprattutto settori altamente tecnologici", ... (Liberoquotidiano)

Mattarella chiama il sindaco Napoli: solidarietà per le vittime di Scampia - . it. Tempo di lettura: < 1 minutoIl Presidente della Repubblica Sergio Mattarella – si apprende in riferimento al crollo di Scampia – ha chiamato il sindaco di Napoli, Manfredi, per esprimergli solidarietà per la città, per i familiari delle vittime, per i feriti e per coloro che hanno ... (Anteprima24)