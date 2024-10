Shaila Gatta fa un passo indietro con Javier Martinez: ecco la reazione di lui – VIDEO (Di domenica 6 ottobre 2024) Shaila Gatta del Grande Fratello ha dichiarato di non essere più interessata a Javier Martinez: cosa è successo. L'articolo Shaila Gatta fa un passo indietro con Javier Martinez: ecco la reazione di lui – VIDEO proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. (Di domenica 6 ottobre 2024)del Grande Fratello ha dichiarato di non essere più interessata a: cosa è successo. L'articolofa unconladi lui –proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. (Blogtivvu)

Blogtivvu - Shaila Gatta fa un passo indietro con Javier Martinez | ecco la reazione di lui – VIDEO

Grande Fratello, Shaila Gatta chiude con Javier Martinez: “Non riesco a sentirmi coinvolta”. La reazione di lui - Martinez, che non ha mai fatto mistero del suo particolare interesse per la ragazza, ha reagito così: Questa è una cosa che avevo notato molto nei tuoi confronti, secondo me è scattato un meccanismo inconscio da parte tua: dal momento in cui ti sei sbilanciata un pochino di più, ti sei immaginata ... (Isaechia)

Tra Shaila e Javier è durata quanto una ‘Gatta’ in tangenziale e lei ci ripensa: “Non mi piace, attratta da Lorenzo” - Il cambio di rotta di Shaila Gatta: "Non mi piace Javier, attratta da Lorenzo" L'articolo Tra Shaila e Javier è durata quanto una ‘Gatta’ in tangenziale e lei ci ripensa: “Non mi piace, attratta da Lorenzo” proviene da Novella 2000. . (Novella2000)

Shaila Gatta in crisi: “Ho scelto Javier, ma ho capito che non mi piace” - Io e lui non siamo compatibili. Indietro non ci torno perché non me la sento. Lui fa il provolone“. Anche con Lorenzo però ci sono dei problemi, Shaila infatti non apprezza gli atteggiamenti che il ragazzo ha con Helena: “Sono attratta da Lorenzo, a me mi piace, ma non posso. Sono esigente perché ... (Metropolitanmagazine)

Grande Fratello, Shaila Gatta chiude con Javier Martinez: “Non riesco a sentirmi coinvolta”. La reazione di lui - Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Shaila Gatta sembrava essersi decisa sulla sua ingarbugliata situazione amorosa.(isaechia)

Pamela Petrarolo a Shaila Gatta: "Hai fatto la cosa giusta" - Shaila Gatta si confida con i suoi compagni e racconta del suo confronto con Javier Martinez Celentano risponde a Teocoli: “Chiama quando vuoi, io non ti rispondo perché ti voglio bene” Se Stellantis ...(msn)

Shaila spiazza su Javier: “Ora come ne esco? Sono attratta da un altro” - Shaila Gatta nella notte sparla di Javier. La gieffina non sa come uscirne pulita. Adesso l'ex velina è attratta da un altro ragazzo.(biccy)