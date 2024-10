Serie D, Sammaurese sconfitta al Macrelli dallo Zenith Prato (Di domenica 6 ottobre 2024) Ko interno per la Sammaurese, costretta alla resa 1-2 dal cinico Zenith Prato davanti al pubblico amico. Avvio propositivo dei giallorossi, che attaccano con costanza e si rendono spesso pericolosi (su tutti Hasanaj al 2?, intervento super del portiere toscano, e Montesi al 32?, ancora parata (Di domenica 6 ottobre 2024) Ko interno per la, costretta alla resa 1-2 dal cinicodavanti al pubblico amico. Avvio propositivo dei giallorossi, che attaccano con costanza e si rendono spesso pericolosi (su tutti Hasanaj al 2?, intervento super del portiere toscano, e Montesi al 32?, ancora parata (Cesenatoday)

Cesenatoday - Serie D Sammaurese sconfitta al Macrelli dallo Zenith Prato

Calcio serie D girone D, Il Forlì perde ad Altopascio, crolla in casa il Ravenna: ora Antonioli rischia grosso - Giornata amara per la Romagna: il Forlì perde ad Altopascio contro il Tau (2-1). Non basta il momentaneo pari di Farinelli in avvio di ripresa. Ora ...(corriereromagna)

La Zenith in Romagna. "Punti pesanti in palio. Gara da non fallire» - La Zenith Prato cerca i primi punti contro la Sammaurese in Serie D. Settesoldi prepara la squadra per uno scontro diretto per la salvezza, nonostante gli infortuni e le assenze. La partita si preannu ...(lanazione)

Serie D, Sammaurese a caccia della prima vittoria - Al Macrelli arriva lo Zenith Prato, mister Taccola deve fare ancora a meno di Pacchioni ma recupera Sedioli e Manuzzi ...(ilrestodelcarlino)