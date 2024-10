Ryanair ancora problemi su un volo diretto a Brindisi

(Di domenica 6 ottobre 2024) AGI - Nuoviper un, stavolta in fase si atterraggio a: questa mattina su una aereo proveniente da Memmingen, in Germania, si è accesa la spia del sistema di protezione del motore dal fuoco. Nello scalo i vigili del fuoco erano già pronti a intervenire sulla pista dopo l'alert lanciato alle 7.20, ma l'atterraggio si è svolto regolarmente e per le 8 era già tutto rientrato, con i passeggeri che sono potuti sbarcare normalmente. Giovedì scorso su un altro aereo della low cost irlandese pronto al decollo aveva preso fuoco un motore e le 184 persone a bordo erano state evacuate dagli scivoli d'emergenza. Due giorni prima, martedì, un altro incidente aveva coinvolto un aereo dellain atterraggio a Orio al Serio per lo scoppio degli pneumatici del carrello e lo scalo bergamasco era rimasto chiuso per diverse ore per pulire la pista. (Agi)