Da lunedi 16 settembre riparte dalla seconda circoscrizione il progetto "Riguarda anche te", un ciclo di incontri sulla violenza di genere nelle relazioni a cura del Centro Formazione Antiviolenza P.E.T.R.A che rientra nei servizi del Comune di Verona e che ha già viste protagoniste diverse circoscrizioni.

"Riguarda anche te", va avanti nelle circoscrizioni il ciclo di incontri sulla violenza di genere - L’iniziativa del Comune di Verona si propone di diffondere in tutti i quartieri la cultura dell’antiviolenza, contribuendo a prevenire e fermare la piaga della violenza maschile sulle donne ...(veronasera)

