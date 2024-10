Quando Carolyn Smith invitò Barbara D’Urso a Ballando con le stelle: “Pier Silvio Berlusconi è svenuto” (Di domenica 6 ottobre 2024) Barbara D'Urso è stata ballerina per una notte di Ballando con le stelle nella puntata del programma di Milly Carlucci trasmessa sabato 5 ottobre. Non è mancata una frecciatina che è sembrata indirizzata a Pier Silvio Berlusconi. In passato le impedì di partecipare al programma di Rai1. (Di domenica 6 ottobre 2024)D'Urso è stata ballerina per una notte dicon lenella puntata del programma di Milly Carlucci trasmessa sabato 5 ottobre. Non è mancata una frecciatina che è sembrata indirizzata a Pier. In passato le impedì di partecipare al programma di Rai1. (Fanpage)

Mister Movie | Ascolti tv Ballando Con Le Stelle con Barbara D’Urso straccia Tu Si Que Vales? - Come sono andati gli Ascolti tv di sabato 5 ottobre con Ballando Con Le Stelle e Barbara D’Urso ospite?. (Mistermovie)

“Ballando con le Stelle”, è successo di tutto: Sonia Bruganelli furiosa con la giuria - Decisa e pungente, Sonia non risparmia nessuno. Nella prima puntata di Ballando con le Stelle, Sonia Bruganelli è stata ripresa da Selvaggia Lucarelli e Matano in merito al suo comportamento pacato e rispettoso, diverso da ciò che siamo abituati a vedere di solito. Ieri è andata in onda la seconda ... (Tvzap)

