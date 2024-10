Pio Esposito, un patrimonio per l’Inter: primo in una classifica! (Di domenica 6 ottobre 2024) Francesco Pio Esposito ha trovato, sabato 5 ottobre contro la Reggiana, il suo quarto gol con lo Spezia in questa stagione di Serie B: l’Inter si gode la sua crescita, sperando di poterlo vedere ulteriormente maturato dopo quest’annata. IL PUNTO – Francesco Pio Esposito è indubbiamente il calciatore, tra quelli ceduti in prestito dall’Inter in estate, che meglio si sta disimpegnando in questo inizio di annata. Il calciatore italiano, che ha chiesto ai nerazzurri di trasferirsi per una stagione allo Spezia in attuazione di una promessa che aveva fatto al club ligure nell’anno precedente, ha sin qui siglato 4 reti in 7 gare disputate nella Serie B 2024-2025. Il campano condivide momentaneamente la prima posizione nella classifica capocannonieri della serie cadetta insieme ad altri 4 giocatori. (Di domenica 6 ottobre 2024) Francesco Pioha trovato, sabato 5 ottobre contro la Reggiana, il suo quarto gol con lo Spezia in questa stagione di Serie B:si gode la sua crescita, sperando di poterlo vedere ulteriormente maturato dopo quest’annata. IL PUNTO – Francesco Pioè indubbiamente il calciatore, tra quelli ceduti in prestito dalin estate, che meglio si sta disimpegnando in questo inizio di annata. Il calciatore italiano, che ha chiesto ai nerazzurri di trasferirsi per una stagione allo Spezia in attuazione di una promessa che aveva fatto al club ligure nell’anno precedente, ha sin qui siglato 4 reti in 7 gare disputate nella Serie B 2024-2025. Il campano condivide momentaneamente la prima posizione nellacapocannonieri della serie cadetta insieme ad altri 4 giocatori. (Inter-news.it)

Inter-news.it - Pio Esposito, un patrimonio per l’Inter: primo in una classifica!

Esposito: «Mai dimenticherò l’Inter. Da 5 anni cercavo la Serie A» - Nazionale? Non sta a me, è un sogno molto lontano ad oggi. it 2014-2024 - Tutti i diritti riservati . Il giocatore è in prestito dall’Inter. Siamo consapevoli di essere forti, dal punto di vista personale è sempre bello fare gol. Il nostro segreto è l’unione. Sebastiano Esposito, grande ... (Inter-news.it)

Gli Esposito e le scelte dell’Inter: futuro non insieme? Gli scenari - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Gli Esposito e le scelte dell’Inter: futuro non insieme? Gli scenari) © Inter-News. E una ... (Inter-news.it)

Esposito poker con l’Italia, sorride l’Inter! E retroscena di mercato – TS - Fonte: Tuttosport – Alessia Scurati Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Esposito poker con l’Italia, sorride l’Inter! E ... (Inter-news.it)