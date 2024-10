Pari contro la Palmese: appuntamento con la vittoria rimandato, ma Brindisi in crescita (Di domenica 6 ottobre 2024) Brindisi - Il Brindisi mostra dei segnali di ripresa e finalmente, dopo cinque giornate, segna il primo gol, ma l'appuntamento con la vittoria viene rimandato. Finisce 1-1 la partita contro la Palmese disputata oggi (domenica 6 ottobre), al Fanuzzi. Succede tutto fra il 31' e il 31' del secondo (Di domenica 6 ottobre 2024)- Ilmostra dei segnali di ripresa e finalmente, dopo cinque giornate, segna il primo gol, ma l'con laviene. Finisce 1-1 la partitaladisputata oggi (domenica 6 ottobre), al Fanuzzi. Succede tutto fra il 31' e il 31' del secondo (Today)

Today - Pari contro la Palmese | appuntamento con la vittoria rimandato ma Brindisi in crescita

Pari contro la Palmese: appuntamento con la vittoria rimandato, ma Brindisi in crescita - Brindisi - Il Brindisi mostra dei segnali di ripresa e finalmente, dopo cinque giornate, segna il primo gol, ma l'appuntamento con la vittoria viene rimandato. Finisce 1-1 la partita contro la Palmese disputata oggi (domenica 6 ottobre), al Fanuzzi. Succede tutto fra il 31' e il 31' del secondo... (Brindisireport)

Brindisi: duro impegno contro la Palmese, ma non si può più sbagliare - impegno complicato per il Brindisi, che nel pomeriggio di oggi ospiterà la Palmese allo stadio Fanuzzi per il match della quinta giornata del campionato di Serie D, girone H (calcio d'inizio alle ore 15:00). Reduci dal ko contro il Gravina per 2-0, i biancazzurri sono chiamati ad una prova di... (Brindisireport)

Serie D, Brindisi: contro la Palmese ingresso gratuito in gradinata per donne e Under 16 - Il Brindisi FC comunica che in occasione della prossima gara interna con la Palmese 1914, in programma domenica 6 ottobre alle ore 15.00, donne e minori di 16 anni potranno accedere gratuitamente al settore gradinata dello stadio comunale “Franco Fanuzzi”. L’iniziativa è pensata per favorire... (Brindisireport)

Il Bologna non riesce a segnare contro un Parma rimasto in dieci - Finisce 0-0 nonostante la superiorità numerica degli uomini di Italiano per quasi un tempo: i rossoblù non hanno ancora vinto in casa. In tribuna l’ex ...(bologna.repubblica)

La fiaccolata in memoria di Mirko Conserva. «Strade più sicure affinché queste tragedie non si ripetano» - Le fiaccole accese, i palloncini bianchi portati in mano dai bambini e un cuore di lumicini per terra, accesi proprio lungo l'asfalto di via Caduti di via Fani a Brindisi, che la notte tra sabato 14 e ...(msn)

Tegola su Cantù: Baldi Rossi salta la sfida con Rieti - Tegola sull’Acqua S. Bernardo Cantù nell’immediata vigilia della gara di Rieti (oggi alle 16). Il capitano Filippo Baldi Rossi non ci sarà : pare abbia rimediato un’elongazione al ginocchio durante un ...(laprovinciadicomo)