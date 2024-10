On the Go with Ginta, Rudy Zerbi: “Se non avessi lavorato nella musica, sarei stato un gallerista” (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Se non avessi fatto ciò che faccio oggi, sarei stato un gallerista”, è questa una delle confessioni di Rudy Zerbi nella nuova puntata di ‘On the Go with Ginta’, il video podcast condotto da Ginta e distribuito da Warner Music Italia. Il critico musicale ha mostrato un lato poco conosciuto della sua personalità, offrendo uno sguardo inedito sulla sua carriera, le sue passioni e le controversie che lo circondano. “Ho perso la sanità mentale”, ha scherzato, parlando del caos che lo circonda nel mondo dello spettacolo. Rudy Zerbi è l’uomo che ha portato la figura del discografico in televisione e in questa intervista esclusiva ha ripercorso le principali tappe della sua carriera che lo hanno visto lavorare al fianco di artisti del calibro di Franco Battiato, Lucio Dalla e Gianni Morandi. (Di domenica 6 ottobre 2024) (Adnkronos) – “Se nonfatto ciò che faccio oggi,un”, è questa una delle confessioni dinuova puntata di ‘On the Go’, il video podcast condotto dae distribuito da Warner Music Italia. Il criticole ha mostrato un lato poco conosciuto della sua personalità, offrendo uno sguardo inedito sulla sua carriera, le sue passioni e le controversie che lo circondano. “Ho perso la sanità mentale”, ha scherzato, parlando del caos che lo circonda nel mondo dello spettacolo.è l’uomo che ha portato la figura del discografico in televisione e in questa intervista esclusiva ha ripercorso le principali tappe della sua carriera che lo hanno visto lavorare al fianco di artisti del calibro di Franco Battiato, Lucio Dalla e Gianni Morandi. (Dailyshowmagazine)

On the Go with Ginta, Rudy Zerbi: “Se non avessi lavorato nella musica, sarei stato un gallerista” - Il critico […]. L'intima intervista all'uomo che ha portato la figura del discografico in televisione "Se non avessi fatto ciò che faccio oggi, sarei stato un gallerista", è questa una delle confessioni di Rudy Zerbi nella nuova puntata di 'On the Go with Ginta', il video podcast condotto da Ginta ... (Sbircialanotizia)

On the Go with Ginta, Vera Gemma: “La mia infanzia sui set degli ‘spaghetti western’ di papà” - Cresciuta sui set degli spaghetti western, Vera condivide un racconto profondamente intimo della sua infanzia, tra cowboy e sogni di cinema, fino a raggiungere la vittoria come miglior attrice alla Biennale del Cinema di Venezia. Parla del confine sottile tra realtà e finzione, spiegando come il ... (Dailyshowmagazine)

On the Go with Ginta, Vera Gemma: “La mia infanzia sui set degli ‘spaghetti western’ di papà” - L'intervista all'attrice, figlia d'arte di Giuliano Gemma, nella nuova puntata del video podcast di Ginta Vera Gemma, figlia dell’iconico attore Giuliano Gemma e volto che divide il pubblico del cinema italiano, è la protagonista della nuova puntata di 'On the Go con Ginta', la serie video ... (Sbircialanotizia)