Moto2 Gonzalez trionfa a Motegi in condizioni meteo variabili Ogura si avvicina al Mondiale

(Di domenica 6 ottobre 2024) Al termine di una gara pazza, a causa di, Manuelpesca il jolly ae vince il Gran Premio del Giappone 2024, sedicesimo e quintultimo appuntamento stagionale del. Si tratta del primo successo in carriera nel Motoper lo spagnolo del team Gresini, uno dei pochi (6 per la precisione) ad azzeccare la strategia perfetta. La corsa, dichiarata inizialmente asciutta dalla Race Direction, è stata interrotta con la bandiera rossa nel corso del primo giro per l’arrivo di un improvviso scroscio di pioggia. Per la ripartenza della gara (ridotta a 12 giri e dichiarata bagnata) piloti e team si sono trovati davanti a un bivio: gomme slick o da bagnato? A conti fatti quasi tutti sono andati sul sicuro scegliendo la rain, ma la decisione giusta si è rivelata quella opposta. (Oasport)