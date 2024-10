Mo: ong, sospetto raid Israele contro fabbrica iraniana auto in Siria (Di domenica 6 ottobre 2024) Damasco, 6 ott. (Adnkronos) - Una fabbrica di automobili nella Siria centrale è stata colpita in un attacco presumibilmente imputabile all'Idf. Lo riportano i media israeliani. Secondo l'Osservatorio Siriano per i diritti umani, con sede in Gran Bretagna, il sito industriale colpito nella regione di Homs è iraniano. Dall'inizio della guerra civile Siriana nel 2011, si ritiene che Israele, che raramente rivendica gli attacchi in Siria, abbia effettuato centinaia di raid, colpendo principalmente posizioni dell'esercito e combattenti sostenuti dall'Iran, tra cui Hezbollah. (Di domenica 6 ottobre 2024) Damasco, 6 ott. (Adnkronos) - Unadimobili nellacentrale è stata colpita in un attacco presumibilmente imputabile all'Idf. Lo riportano i media israeliani. Secondo l'Osservatoriono per i diritti umani, con sede in Gran Bretagna, il sito industriale colpito nella regione di Homs è iraniano. Dall'inizio della guerra civilena nel 2011, si ritiene che, che raramente rivendica gli attacchi in, abbia effettuato centinaia di, colpendo principalmente posizioni dell'esercito e combattenti sostenuti dall'Iran, tra cui Hezbollah. (Liberoquotidiano)

