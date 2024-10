**Mic: Giuli, 'la laurea adesso? Debolezza presenile, contestatori si sono alzati tardi...'** (Di domenica 6 ottobre 2024) Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - "Perché ho aspettato questa età per laurearmi? E' un progetto che nasceva quando era presidente del Maxxi, una di quelle debolezze presenili o senili. Potrei rispondere come Vittorio Feltri. Perché ho cominciato a lavorare presto" Così il ministro della Cultura Alessandro Giuli alla convention di Brucoli (Siracusa) parlando dell'ultimo esame dato all'università nei giorni scorsi. Parlando della contestazione di alcuni studenti con striscioni contro il neo ministro, Giuli replica: "I contestatori si sono alzati tardi, sono arrivati solo dopo il caffè e il cappuccino. E' lecito sbagliare a quell'età. sono giovani, fanno tardi la sera". E aggiunge: "Mi sono ritrovato nella surreale condizione di essere il primo ministro della Cultura che cerca di nascondere il fatto che sta per laurearsi, molti sbandierano titoli che non hanno. (Di domenica 6 ottobre 2024) Brucoli (Siracusa), 6 ott. (Adnkronos) - "Perché ho aspettato questa età perrmi? E' un progetto che nasceva quando era presidente del Maxxi, una di quelle debolezze presenili o senili. Potrei rispondere come Vittorio Feltri. Perché ho cominciato a lavorare presto" Così il ministro della Cultura Alessandroalla convention di Brucoli (Siracusa) parlando dell'ultimo esame dato all'università nei giorni scorsi. Parlando della contestazione di alcuni studenti con striscioni contro il neo ministro,replica: "Isiarrivati solo dopo il caffè e il cappuccino. E' lecito sbagliare a quell'età.giovani, fannola sera". E aggiunge: "Miritrovato nella surreale condizione di essere il primo ministro della Cultura che cerca di nascondere il fatto che sta perrsi, molti sbandierano titoli che non hanno. (Liberoquotidiano)

Il Ministro Giuli dà con successo l’ultimo esame pre laurea, ma è polemica - “Giuli lo bocciamo noi, bocciamo il fascismo e la cultura del precariato”, è stato scritto su uno striscione mostrato durante la manifestazione. L’esame, sostenuto nella giornata di oggi, per ragioni di ordine pubblico, è stato anticipato nelle prime ore della mattina. Siamo qui a fare un ... (361magazine)

Il ministro Giuli ha sostenuto l’ultimo esame universitario prima della laurea: voto 30 - Il titolare di via del Collegio Romano questa mattina ha sostenuto la prova di Teoria delle dottrine teologiche nella Facoltà di Lettere e Filosofia dell'università 'Sapienza' di Roma. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina” Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite ... (Webmagazine24)

Giuli dà l’ultimo esame prima della laurea, proteste alla Sapienza: “Bocciamo noi il ministro, no al fascismo” – Video - Un ministro che non ha mai avuto nessun tipo di merito ha fatto carriera nei giornali amici dei partiti in cui militava. . proteste alla Sapienza durante l’ultimo esame universitario del ministro della Cultura, Alessandro Giuli. Il tema della sua tesi è Costantino”. “Il problema non è un ministro ... (Ilfattoquotidiano)