Mercati emergenti | perché investire nel debito sovrano in dollari

(Di domenica 6 ottobre 2024) Quest’anno sono stati compiuti progressi significativi nella ristrutturazione delprincipalmente attraverso il processo del Quadro Comune del G20. In questo quadro paesi come Zambia e Ghana hanno concluso con successo i negoziati. I progressi sono dovuti in gran parte allo sviluppo di fiducia reciproca e all’esperienza tra le parti interessate, inclusi creditori ufficiali non tradizionali come Cina, India e Arabia Saudita, che hanno accelerato il processo di ristrutturazione. È quanto emerge dall’analisi di Michael Wainø Hansen, Senior Strategist di Global Evolution, sui debiti sovrani dei Paesi. Altri esempi Anche lo Sri Lanka ha concluso con successo i negoziati per la ristrutturazione del, con un processo notevolmente più rapido rispetto a quello del Suriname. (Quifinanza)