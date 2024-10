Meno dissing, più rock’n’roll (Di domenica 6 ottobre 2024) Uno è l’originale. L’altro è la “copia”, nel senso che in numerose occasioni lo ha imitato, in un omaggio da amico ed ex compagno di avventura. Adriano Celentano e Teo Teocoli non si sentono da cinque anni. È l’attore e cabarettista (ma anche ex cantante della scuderia del Clan) a farcelo sapere, ospite di un podcast. Fossero stati due rapper, le dichiarazioni di Teo sarebbero stati scintilla per un dissing. Lui e il Molleggiato, fortunatamente, vengono da una generazione diversa e per chiudere la partita è bastato un post social di Celentano, stralunato quanto denso d’affetto. La speranza, ora, è che la pace possa essere sigillata con un’apparizione sul palcoscenico o in tv. Magari cantando Ventiquattromila baci, Il tuo bacio è come un rock o Il ragazzo della via Gluck. (Di domenica 6 ottobre 2024) Uno è l’originale. L’altro è la “copia”, nel senso che in numerose occasioni lo ha imitato, in un omaggio da amico ed ex compagno di avventura. Adriano Celentano e Teo Teocoli non si sentono da cinque anni. È l’attore e cabarettista (ma anche ex cantante della scuderia del Clan) a farcelo sapere, ospite di un podcast. Fossero stati due rapper, le dichiarazioni di Teo sarebbero stati scintilla per un. Lui e il Molleggiato, fortunatamente, vengono da una generazione diversa e per chiudere la partita è bastato un post social di Celentano, stralunato quanto denso d’affetto. La speranza, ora, è che la pace possa essere sigillata con un’apparizione sul palcoscenico o in tv. Magari cantando Ventiquattromila baci, Il tuo bacio è come un rock o Il ragazzo della via Gluck. (Ilgiorno)

Nel dissing tra Fedez e Tony Effe si inserisce Selvaggia Lucarelli: “Con i rapper fai il fenomeno, con me frigni” - Selvaggia Lucarelli, quindi, conclude: “Quello di Chiara è un vaso, il tuo al massimo un vasino”. “Coi rapper vai alla grande, li dissi da paura / Con loro fai il fenomeno, con me frigni in questura / Fai quello di strada che fa brutto e stappa / Con me per tribunali e vuoi 150 kappa”. E ancora: ... (Tpi)

Selvaggia Lucarelli pubblica il suo personale dissing a Fedez: “Con loro fai il fenomeno, con me frigni in questura!” - Con loro fai il fenomeno, con me frigni in questura. Vai in giro coi badanti, ‘bro vengo da Rozzano’. Io che ho un problema con autotune. I dissing ormai viaggiano a suon di testi! Le sue “barre”: Coi rapper vai alla grande, li dissi da paura. Mi ha detto bimbomin*ia, mi aiuti maresciallo!’. Non ... (Isaechia)

Continua il dissing tra Fedez e Tony Effe, ma attacca anche Chiara: “Almeno con te ha fatto beneficenza” - E ancora: “Chissà se lei era d’accordo nel pubblicare quel vocale, ti sei trasformato in un consulente matrimoniale?”; “Lei grida indignata ‘Abbia rispetto per i figli’ poi manda gli audio ai rapper scarsi che li insultano nei dissing”, sono alcune delle strofe con cui Fedez commenta il vocale ... (Metropolitanmagazine)