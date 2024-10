Marcia, Palmisano torna a vincere: dominio a Madrid (Di domenica 6 ottobre 2024) Bologna, 6 ottobre 2024 – Ritrova la vittoria Antonella Palmisano dopo gli Europei di Roma. Dimenticata la delusione olimpica, ritiro nella 20 chilometri e sesto posto nella staffetta mista, la Marciatrice azzurra si è imposta nella 10 chilometri di Madrid nella tappa Gold del circuito mondiale di Marcia. Netto successo per Palmisano che ha trionfato nella capitale spagnola prendendo già un buon margine a metà gara per poi chiudere in 44’02”, rifilando un minuto all’ucraina Mariia Sakharuk, che dopo tre chilometri ha dovuto mollare il ritmo di Palmisano per chiudere in 45’03”, mentre al terzo posto si è classificata Noelia Vargas con 45’17”. Fuori dal podio la spagnola Raquel Gonzalez in 46’35” e la colombiana Sandar Arenas in 47’03”, quest’ultima a Tokyo 2021, dove vinse Palmisano, si classificò seconda. (Di domenica 6 ottobre 2024) Bologna, 6 ottobre 2024 – Ritrova la vittoria Antonelladopo gli Europei di Roma. Dimenticata la delusione olimpica, ritiro nella 20 chilometri e sesto posto nella staffetta mista, latrice azzurra si è imposta nella 10 chilometri dinella tappa Gold del circuito mondiale di. Netto successo perche ha trionfato nella capitale spagnola prendendo già un buon margine a metà gara per poi chiudere in 44’02”, rifilando un minuto all’ucraina Mariia Sakharuk, che dopo tre chilometri ha dovuto mollare il ritmo diper chiudere in 45’03”, mentre al terzo posto si è classificata Noelia Vargas con 45’17”. Fuori dal podio la spagnola Raquel Gonzalez in 46’35” e la colombiana Sandar Arenas in 47’03”, quest’ultima a Tokyo 2021, dove vinse, si classificò seconda. (Sport.quotidiano)

Sport.quotidiano - Marcia Palmisano torna a vincere | dominio a Madrid

Antonella Palmisano vince la 10 km di marcia a Madrid - (Adnkronos) – Torna con una vittoria a livello internazionale Antonella Palmisano. La fuoriclasse azzurra della marcia domina a Madrid nella… L'articolo Antonella Palmisano vince la 10 km di marcia a Madrid proviene da Quotidiano Rosso di Sera. . (Rossodisera.eu)

Antonella Palmisano vince a Madrid! Sigillo di forza nella 10 km, ritorno dopo la delusione olimpica - . La nostra portacolori, bronzo iridato in carica, ha così concluso il suo 2024 e si lancia verso la prossima annata agonistica, che culminerà con i Mondiali a Tokyo nel mese di settembre. Sono stata bene con me stessa durante i 10 chilometri, senza pensieri negativi. L’azzurra è scappata via fin ... (Oasport)

Antonella Palmisano vince la 10 km di marcia a Madrid - La fuoriclasse azzurra della marcia domina a Madrid nella gara di 10 chilometri su strada, tappa Gold del circuito mondiale della specialità, in 44:02. L'azzurra: "Era importante esserci e divertirmi, dopo il Covid di Parigi, e ci sono riuscita" Torna con una vittoria a livello internazionale ... (Sbircialanotizia)

Atletica, la Lombardia vince i Campionati Italiani Cadetti. Doualla e Shablii risolutori in staffetta - La Lombardia ha vinto i Campionati Italiani Cadetti andati in scena a Caorle (in provincia di Venezia), imponendosi con un solo punto di vantaggio nei ...(oasport)

Antonella Palmisano vince a Madrid! Sigillo di forza nella 20 km, ritorno dopo la delusione olimpica - Antonella Palmisano ha vinto la 10 km di marcia andata in scena Madrid, ultima tappa gold del circuito mondiale riservato al tacco e punta. La Campionessa ...(oasport)

Atletica: la pugliese Palmisano torna in gara e vince a Madrid - PUGLIA - Torna con una vittoria a livello internazionale Antonella Palmisano. La fuoriclasse azzurra della marcia domina a Madrid nella gara di 10 chilometri su strada, tappa Gold del circuito mondial ...(lagazzettadelmezzogiorno)