Luca Calvani contro una gieffina | Imita il percorso di Beatrice Luzzi

(Di domenica 6 ottobre 2024) Dopo gli scontri con Yulia Bruschi, Jessica Morlacchi si è trovatapraticamente tutti gli altri gieffini, compreso, che anche nell’ultima puntata del Grande Fratello ha preso le parti della modella toscana e si è scagliatol’ex cantante dei Gazosa. Ieri notte l’attore si è appartato in giardino con Yulia e ha iniziato a sparlare di Jessica, rivelando che secondo lui standoe il suonella scorsa edizione del Grande Fratello: “Quella sta facendo una cosa. Non è qui per il quieto vivere? No. Perché lei è convinta che ildisia ilche vuole fare lei. Sì, lei è entrata con questa idea. Guarda che è inteligentissima, io vorrei saper giocare come sta giocando adesso lei“. Yulia ha concordato con il coinquilino e ha ribadito che Jessica non è entrata “per il quieto vivere”. (Biccy)