LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: vince Laporte, Affini davanti per 150km 17:15 Nessun azzurro in top 10, dopo che grande protagonista è stato, fino a 40km dall'arrivo, Edoardo Affini. Il campione continentale in carica a cronometro è stato in fuga dall'inizio, cambiando più volte compagni d'avventura. L'azzurro ha poi finito le energie quando lui e Pedersen sono stati sopraggiunti da Laporte e Vacek. Destino che è poi toccato anche al danese. 17:13 Jasper Philipsen, il grande favorito della vigilia con Mads Pedersen, porta a casa una terza posizione nella volata di gruppo. Il belga non è mai riuscito a trovare il giusto alleato che lo riportasse sugli uomini di testa. Pedersen, invece, è partito in solitaria a 70km dall'arrivo, portandosi davanti ma esaurendo le energie a circa 30km dalla fine. 17:12 Completamente ricoperti di fango i corridori giunti al traguardo.

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA | vince Laporte Affini davanti per 150km

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: si stacca Affini a 30km dall’arrivo, gruppo quasi rientrato - La competizione, che partirà da Chartres (come avviene dal 2018 a questa parte), attraverserà in seguito Bonneval, Cloyes-Sur-Le-Loir, Vendome, Cangey e alcune cote (tra cui la Côte de la Vallée du Vau e la Côte de Rochecorbon) prima di gettarsi nel cuore di Tours. 4 dopo 70 km percorsi. A Pedersen ... (Oasport)

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: restano Pedersen e Affini davanti. Gruppo a 30? - I 4 corridori in testa si apprestano ad una breve ma veloce discesa e La Ville-Aux-Clercs 13:50 Il vento è aumentato nel frattempo, quasi 20 km/h (più precisamente 18). Il belga, classe ’98, arriva fresco fresco da una vittoria in volata alla Sparkassen Münsterland Giro del 3 ottobre e quest’anno è ... (Oasport)

LIVE Parigi-Tours 2024 in DIRETTA: restano Pedersen e Affini davanti. Gruppo a 20? - OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’evento, aggiornamento costanti e cronaca in tempo reale. Margine adesso di nuovo vicino ai due minuti, precisamente di 1’55”! 15:28 Problemi per l’atleta di casa Adrien Petit, costretto a fermarsi e a cambiare ruota. La velocità media si sta ... (Oasport)

