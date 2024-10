LIVE Coppa Agostoni 2024 in DIRETTA: partenza alle 12.30 a Lissone, Hirschi favorito (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-TOURS Dalle 12.10 12.24 Buon parterre di partenti: Marc Hirschi (UAE Team Emirates) appare il favorito d’obbligo visto l’ottimo momento di forma. L’Italia si affida invece al campione nazionale Alberto Bettiol (Astana-Qazaqstan). 12.21 166,7 chilometri da percorrere con un circuito con Sirtori, Colle Brianza e Lissolo da affrontare quattro volte: sarà una gara molto interessante. 12.18 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Coppa Agostoni 2024, arrivata all’edizione numero 77! Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Coppa Agostoni 2024. La settantasettesima edizione della Coppa Agostini inizierà da Lissone e si svolgerà lungo un percorso di 166.7 chilometri ed un disLIVEllo totale di circa 3000 metri. (Di domenica 6 ottobre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA PARIGI-TOURS D12.10 12.24 Buon parterre di partenti: Marc(UAE Team Emirates) appare ild’obbligo visto l’ottimo momento di forma. L’Italia si affida invece al campione nazionale Alberto Bettiol (Astana-Qazaqstan). 12.21 166,7 chilometri da percorrere con un circuito con Sirtori, Colle Brianza e Lissolo da affrontare quattro volte: sarà una gara molto interessante. 12.18 Buongiorno a tutti e benvenuti alladella, arrivata all’edizione numero 77! Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale della. La settantasettesima edizione dellaAgostini inizierà dae si svolgerà lungo un percorso di 166.7 chilometri ed un disllo totale di circa 3000 metri. (Oasport)

