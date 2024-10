Le interviste Antonio Calabro soddisfatto della prova della squadra dedica la vittoria al presidente Gemignani e ai tifosi Il progetto tecnico sta trovando continuità

(Di domenica 6 ottobre 2024) Stessa Carrarese ma risultato diverso. La coerenza e la cocciutaggine di(nella foto) alla fine sono state premiate. "Abbiamo fatto una gara in linea con le precedenti trasferte – ha spiegato il mister apuano –. Sono cambiati soltanto gli episodi che a Cesena e Cremona, per esempio, non ci avevano consentito di far punti e stavolta si. Qui a Frosinone il rigore parato da Bleve ed il palo di Marchizza hanno fermato i nostri avversari mentre Cicconi non ha sbagliato. Il nostro atteggiamento in campo è sempre lo stesso da gennaio a questa parte con unche stae certezze anche in Serie B. La nostra impostazione è la medesima ma doveva necessariamente essere condita da grosso rispetto verso una, un club che quattro mesi fa si trovava in serie A. Venivamo da 10 gol incassati in trasferta nelle precedenti gare. (Sport.quotidiano)