La Carminati: «Grazie all'intimo lavorai con Mike. Veronica e Silvio? Tutto merito mio» (Di domenica 6 ottobre 2024) La prima valletta di Mike Bongiorno su Canale 5: «Dovevo seguirlo ovunque senza parlare, sembravo stupida. La storia con Silvio Berlusconi fu breve. Gli parlai del mio ragazzo e mi disse: "E chi cavolo è questo Mimmo?"».

