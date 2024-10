Juventus-Cagliari 1-1, gol di Vlahovic e Marin (Di domenica 6 ottobre 2024) In classifica la Juve è terza con 13 punti come l'Udinese, a 3 lunghezze dal Napoli capolista e a una dall'Inter Juventus e Cagliari pareggiano 1-1 nel lunch match della settima giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio dei padroni di casa con Vlahovic su rigore al 15', replica all'88' Marin (Sbircialanotizia) (Di domenica 6 ottobre 2024) In classifica la Juve è terza con 13 punti come l'Udinese, a 3 lunghezze dal Napoli capolista e a una dall'Interpareggiano 1-1 nel lunch match della settima giornata di Serie A, disputato all'Allianz Stadium di Torino. Al vantaggio dei padroni di casa consu rigore al 15', replica all'88'

Sbircialanotizia - Juventus-Cagliari 1-1 gol di Vlahovic e Marin

Juventus-Cagliari 1-1, decidono i rigori di Vlahovic e Marin - Per il Cagliari, invece, è . Alla Juve non è riuscita l'ottava vittoria di fila all'Allianz Stadium di Torino contro gli isolani, nonché la terza consecutiva in stagione tra campionato e coppa. TORINO - E' finita in parità, 1-1, la sfida tra Juventus e Cagliari del settimo turno di Serie A ... (Ilgiornaleditalia)

Juventus-Cagliari, rigore Conceicao: il commento di Thiago Motta sulla simulazione - Ripeto, devo vedere. “Non ho visto le immagini. L'articolo Juventus-Cagliari, rigore Conceicao: il commento di Thiago Motta sulla simulazione sembra essere il primo su CalcioWeb. Ma mi fido dell’arbitro, però adesso si apre un precedente e deve essere sempre così: non ci sono interpretazioni. Non ... (Calcioweb.eu)

Due rigori e un rosso per simulazione: la Juventus fermata in casa dal Cagliari. Thiago Motta: “Abbiamo fatto tutto noi” - Un altro errore decisivo è stato quello di Douglas Luiz: “Bisogna allenarsi e dare il massimo tutti i giorni, sia lui che tutti gli altri e sicuramente nel futuro arriveranno cose positive“, ha detto ancora Motta. La partita si era messa in discesa con il rigore concesso dal Var per un leggero ... (Ilfattoquotidiano)