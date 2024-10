Nonsolo.tv - Ivano Icardi lancia il tour “Plays Unconventional”, un viaggio tra jazz, rock e blues: le date

Leggi tutta la notizia su Nonsolo.tv

(Di domenica 6 ottobre 2024)inaugura il” dall’11 ottobre 2024: concerti live tracontemporaneo,. Il chitarrista torinesedarà il via dall’11 ottobre 2024 al suo nuovo”, accompagnato da Ruben Bellavia alla batteria e Davide Liberti al contrabbasso. Questo trio di talenti promette di regalare al pubblico un’esperienza musicale unica, fondendo l’arte delcon elementi di. Il, che partirà da Tortona, proseguirà con altre tappe in città come Torino, Bologna e Olmeneta, offrendo una serie di concerti dal vivo che si distinguono per la loro particolarità: i Live Studio Concerts. In questi eventi, il pubblico avrà l’opportunità di vivere una performance musicale intima, grazie all’acustica perfetta degli studi di registrazione scelti per l’occasione.