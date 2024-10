Ivan Juric a Monza cerca quota 300 | Roma a caccia di una vittoria per dimenticare l’Elfsborg

(Di domenica 6 ottobre 2024)è a punteggio pieno in campionato da quando siede sulla panchina della, ma è bastata la bruttissima sconfitta in Svezia controper risvegliare malumori e veleni intorno a Trigoria. L’ambienteè malato e non bastano certo sei punti tra Udinese e Venezia per curarlo. Ecco perché la sfida esterna all’U-Power Stadium contro il(ore 18) sarà in un senso o nell’altro uno snodo importante prima di una sosta che può amplificare i malumori o regalare una settimana di serenità come antidoto ai veleni. Non è peraltro una partita banale perche apuò arrivare a totalizzare 300 punti come allenatore in Serie A. Sarebbe il miglior modo per ritrovare credibilità e sre ogni voce di instabilità in unaancora orfana di un amministratore delegato dopo le dimissioni di Lina Souloukou. (Sportface)