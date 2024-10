Israele all'incrocio della sua storia (Di domenica 6 ottobre 2024) Israele applica una dottrina militare chiara: quando qualcuno lo attacca, risponde più duramente per convincerlo a non riprovarci. Teheran ha lanciato una seconda offensiva aerea per rispondere alla morte del leader di Hamas, Ismail Hanyeh, e all'eliminazione del capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Mentre tutti attendono la prossima mossa di Israele, Ali Khamenei, la guida spirituale dell'Iran, si è presentato alla preghiera di venerdì scorso con un fucile. Ne accarezzava la canna, una minaccia silente, ma è palese che nello scontro diretto con gli israeliani è una tigre di carta. () Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'editoriale di Mario Sechi (Di domenica 6 ottobre 2024)applica una dottrina militare chiara: quando qualcuno lo attacca, risponde più duramente per convincerlo a non riprovarci. Teheran ha lanciato una seconda offensiva aerea per rispondere alla morte del leader di Hamas, Ismail Hanyeh, e all'eliminazione del capo di Hezbollah, Hassan Nasrallah. Mentre tutti attendono la prossima mossa di, Ali Khamenei, la guida spirituale dell'Iran, si è presentato alla preghiera di venerdì scorso con un fucile. Ne accarezzava la canna, una minaccia silente, ma è palese che nello scontro diretto con gli israeliani è una tigre di carta. () Clicca qui, registrati gratuitamente a www.liberoquotidiano.it e leggi l'editoriale di Mario Sechi (Liberoquotidiano)

