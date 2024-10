Incidente tra Ravenna e Cervia: un morto e 2 feriti gravi (Di domenica 6 ottobre 2024) Ravenna, 6 ottobre 2024 – Incidente mortale nel primo pomeriggio lungo la statale Adriatica, tra Ravenna e Cervia. All'altezza dell'incrocio con via della Sacca due auto si sono scontrate. Un uomo di 76 anni, alla guida di una delle due vetture, è morto sul colpo. Ferita gravemente la persona che viaggiava seduta accanto a lui. Sull'altra auto viaggiava un uomo di 49 anni che è stato trasportato in gravi condizioni all'ospedale. La statale è stata chiusa tra Fosso Ghiaia e lo svincolo di Classe. Sul posto, oltre alle ambulanze e ai vigili del fuoco, anche la Polizia stradale per i rilievi di legge e la polizia locale. (Di domenica 6 ottobre 2024), 6 ottobre 2024 –mortale nel primo pomeriggio lungo la statale Adriatica, tra. All'altezza dell'incrocio con via della Sacca due auto si sono scontrate. Un uomo di 76 anni, alla guida di una delle due vetture, èsul colpo. Ferita gravemente la persona che viaggiava seduta accanto a lui. Sull'altra auto viaggiava un uomo di 49 anni che è stato trasportato incondizioni all'ospedale. La statale è stata chiusa tra Fosso Ghiaia e lo svincolo di Classe. Sul posto, oltre alle ambulanze e ai vigili del fuoco, anche la Polizia stradale per i rilievi di legge e la polizia locale. (Ilrestodelcarlino)

