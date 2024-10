Imbottigliato in auto basta

(Di domenica 6 ottobre 2024) Antonio Palumbo, pensionato, quando sente parlare di traffico e code alza il tono della voce, protagonista suo malgrado delle strozzature del traffico. "Vado a prendere spesso la mia nipotina all’asilo – racconta – e non è possibile restare in fila, una colonna di, anche per venti minuti. Hai la sensazione di essere finito in un incubo, in alcune ore della giornata che vedi solo lamiere e vetture in coda. E’ necessario fare qualcosa, il passaggio a livello si abbassa a volte ogni 15 minuti. Ben venga il tunnel, ben vengano i lavori Ma ci deve essere una fine al cantiere ed a tutta questa vicenda. Siamo stanchi di dover parlare di opere infinite". (Ilrestodelcarlino)