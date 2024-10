Idf, quasi 130 razzi ieri da Hezbollah verso Israele (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel corso della giornata di ieri, sabato, "circa 130 proiettili sparati dall'organizzazione terroristica Hezbollah hanno attraversato il Libano per entrare in territorio israeliano". Lo afferma l'Idf, aggiungendo che l'esercito israeliano "continuerà a operare contro la minaccia dell'organizzazione terroristica Hezbollah in difesa dello Stato di Israele e dei suoi residenti". (Di domenica 6 ottobre 2024) Nel corso della giornata di, sabato, "circa 130 proiettili sparati dall'organizzazione terroristicahanno attraversato il Libano per entrare in territorio israeliano". Lo afferma l'Idf, aggiungendo che l'esercito israeliano "continuerà a operare contro la minaccia dell'organizzazione terroristicain difesa dello Stato die dei suoi residenti". (Quotidiano)

Le truppe di Israele entrano in Libano: spari di tank e fuoco di artiglieria nel Sud. Hezbollah: siamo pronti ad affrontarli - E si concentrerebbe sull’eliminazione delle infrastrutture dei militanti lungo il confine, per rimuovere la minaccia posta alle comunità di confine israeliane». Le autorità libanesi hanno fatto sapere che l’esercito ha riposizionato le truppe nel sud del Paese per fronteggiare l’offensiva di terra. ... (Secoloditalia)

Il leader supremo iraniano Khamenei: tutti i musulmani si schierino con Hezbollah - «È dovere di tutti i musulmani schierarsi con le proprie capacità al fianco del popolo libanese e del vittorioso Hezbollah e aiutarli ad affrontare questo regime usurpatore, ingiusto e malvagio», ha detto Khamenei. tutti i musulmani si schierino con Hezbollah : è l’appello lanciato poco fa da Ali ... (Gazzettadelsud)

